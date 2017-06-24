Fenerbahçe için Zlatan Ibrahimovic iddiası!

Fenerbahçe yönetiminin, Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir transfer için çalıştığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler’in başkanı, gözünü en yükseğe, 2 sezon önce de görüştüğü İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'e dikti. Hedef taraftarı tekrar havaya sokmak, tribün ve Fenerium gelirlerine tavan yaptırmak.

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, taraftarı tekrar havaya sokacak, hem stadı hem de Fenerium'u dolduracak formülü buldu: Zlatan Ibrahimovic… Son olarak Manchester United'ta oynayan İsveçli dünya yıldızı için Sarı-Lacivertliler'in çok gizli bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. Yıldırım'ın planı, bonservisi olmayan Ibrahimovic'e 1 sezon Fenerbahçe forması giydirmek ve sadece Türkiye'de değil, dünyada bile gündeme damga vurmak.

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Başkan Yıldırım, 2 sezon önce, yani Van Persie, Nani ve Kjaer gibi flaş isimleri transfer ettiği dönemde Ibrahimovic için de bir açıklama yapmış ve “Menajeriyle görüştük. Türkiye'de oynarsa sadece Fenerbahçe'de oynayacağını söyledi. Hatta bu transfer döneminde başka bir Türk takımına giderse bana 10 milyon Euro vereceğini bile söyledi” ifadelerini kullanmıştı.

RVP'nin maliyeti Ibra'ya

İsveçli yıldız, Manchester United'ta yıllık 20 milyon Euro (Yaklaşık 80 milyon TL) gibi bir rakama oynuyordu. Ancak şu ana kadar kendisine ulaşan tekliflerin bu seviyede olmadığı biliniyor. Bu durumda yaşadığı ciddi sakatlığın da etkisi var. Fenerbahçe, RVP'nin gitmesi durumunda maaş bütçesinde yaklaşık 7.5 milyon Euro'luk (30 milyon TL) bir rahatlama yaşayacak. Başkan, Ibrahimovic için geri kalan rakamı da tribün ve mağaza gelirleriyle tamamlamayı planlıyor.

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Forması dünyada 4. sırada

Ibrahimovic gittiği takımlara sadece skor ve imaj katkısı yapmıyor, ekonomik olarak da ciddi bir girdi sağlıyor. Öyle ki, dünyada en çok forma satan kulüplerden biri olmasına rağmen Manchester United, Ibra'nın gelmesiyle satışlarını geçtiğimiz sezon neredeyse 7 kat artırdı. İngiliz ekibi, böylece 12. sıradan 4. sıraya kadar tırmandı. Zlatan da yine geçen sezon dünya üzerinde Messi, Rodaldo ve Pogba'dan sonra en çok forması satılan 4. oyuncu olmayı başarmıştı.