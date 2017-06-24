Faty: Le Guen iyi bir seçim

Bursaspor’un Senegal asıllı Fransız oyuncusu Ricardo Faty, yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Fransız Paul Le Guen’in profesyonellik anlamında takıma iyi şeyler getireceğini ve iyi bir seçim yapıldığını söyledi.

Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen yeşil-beyazlı kulüp, bu doğrultuda takımın başına da dünyaca ünlü bir ismi getirmişti. Önceki gün kendisini 2 yıllığına Bursaspor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza atan 53 yaşındaki Fransız teknik adam Paul Le Guen, camiada da heyecan uyandırdı. Yeşil-beyazlıların Senegal asıllı Fransız oyuncusu Ricardo Faty de deneyimli teknik adamın Bursaspor için iyi bir seçim olduğunu söyledi. İHA'ya konuşan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Le Guen çok tecrübeli bir teknik adam. Fransa'dayken önemli başarılar elde etti. Türkiye'ye adapte olabilecek mi zamanla göreceğiz ama bana göre Le Guen, Bursaspor'a profesyonellik ve organizasyon noktasında iyi şeyler getirecek. Bence iyi bir seçim. Onun arkasından iyi oyuncular da gelebilir” dedi.