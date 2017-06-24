Beşiktaş ve Olympique Lyon arasındaki Marcelo görüşmeleri tıkandı

Olympique Lyon ve Beşiktaş arasındaki Marcelo pazarlığı tıkanma noktasına geldi. Fransız cephesi 8.5 milyon Euro'dan yukarı çıkmazken Beşiktaş son olarak 9.5 milyon Euro'ya indi. Pazarlığa yeni aktörlerin de dahil olabileceği belirtiliyor. Inter ve Marsilya da Marcelo'ya talip.

UEFA’nın Finansal Fair Play uygulaması nedeniyle bonservis bedeli elde etmeden transfer yapamayan Beşiktaş, Marcelo ile ciddi bir şekilde ilgilenen Olympique Lyon’dan makul bir teklif bekliyor.

Brezilyalı stoper için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Beşiktaş yönetimi Goal’ün edindiği bilgiye göre son olarak 9 buçuk milyon Euro’ya indi ancak Fransız temsilcisi transferi 8.5 milyon Euro’ya noktalamak istiyor.

Bu noktada tıkanan görüşmelerde hangi tarafın adım atacağı merak konusu ancak 30 yaşındaki stoperin tek talibi Olympique Lyon değil. Marsilya ve Inter de görüşmeleri yakından takip ediyor ve Marcelo yarışına dahil olmak istiyor. Inter ve Marsilya’dan henüz resmi bir teklif gelmezken önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.

Marcelo geçen sezon istikrarlı bir performans çizdi ve ligin en iyileri arasında yer aldı. Brezilyalı, geçen sezon 45 maça çıktı, 3 de gol kaydetti.