Belçikayı mağlup eden İspanya finale yükseldi

Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Belçikayı mağlup eden İspanya finale yükseldi

2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Belçika’yı 68-52 mağlup eden İspanya finale çıkan ilk takım oldu. İspanya’da Alba Torrens 20 sayı ve 10 ribaund kaydederek ‘double-double’ yaptı ve maçın en skorer ismi olmayı başararak takımını finale taşıdı. Belçika’da ise Julile Vanloo 11 sayı kaydetti. Müsabakada bu iki oyuncu dışında hiçbir isim çift haneli sayılara ulaşamadı.

İspanya’nın ardından finale yükselen ikinci ekip ise Yunanistan-Fransa mücadelesinin ardından belli olacak. Turnuvada final ve üçüncülük maçı ile birlikte klasman maçları da yarın oynanacak. Türkiye Dünya Kupası biletini aldı Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası klasman maçında Slovakya'yı 72-56 mağlup ederek Dünya Kupası bileti aldı. İlgili Haberi Oku

SALON: Prag Arena

HAKEMLER: Boris Krejic (Slovenya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Martins Kozlovskis (Letonya)

İSPANYA: Palau (3), Torrens (20), Xargay (8), Nicholls (8), Lyttle (9), Dominguez (4), Cruz (8), Romero (1), Gil (2), Sanchez (2), Rodriguez (3)

BELÇİKA: Vanloo (11), Delare (7), Kim Mestdagh (9), Meesseman (5), Wauters (4), Liskens, Carpreaux (4), Hanne Mestdagh (8), Nauwelaers, Raman (4)

1. PERİYOT: 20-11 (İspanya)

DEVRE: 36-21 (İspanya)

3. PERİYOT: 52-33 (İspanya)