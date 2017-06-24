Bahar Çağlar hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma bileti almak için Slovakya ile karşılaştığı FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası klasman maçının ilk çeyreğinde sakatlanan Bahar Çağlar hastaneye kaldırıldı.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Slovakya ile oynadığı ve 72-56 kazanarak Dünya Kupası bileti aldığı klasman maçının ilk periyodunda sakatlanan Bahar Çağlar hastaneye kaldırıldı.

Prag’daki Prag Arena’da yapılan maçta ilk periyot oynanırken rakip oyuncunun diz darbesiyle yerde kalan Bahar Çağlar oyuna devam edemedi. Milli takımın sağlık ekibi tarafından ilk tedavisi yapılan ve sedyeyle sahadan çıkarılan Bahar, bir süre müşahede altında tutuldu. Baş dönmesi olduğu öğrenilen milli oyuncu daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Bahar Çağlar’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye Dünya Kupası biletini aldı Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası klasman maçında Slovakya'yı 72-56 mağlup ederek Dünya Kupası bileti aldı. İlgili Haberi Oku