Avrupa Şampiyonası’nda finalin adı belli oldu: Fransa-İspanya

2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu. Şampiyonanın final maçı İspanya ile Fransa arasında yarın 21.30'da oynanacak. Üçüncülük maçında ise Belçika ile Yunanistan 19.00'da kozlarını paylaşacak.

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