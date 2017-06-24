Avrupa Şampiyonası’nda finalin adı belli oldu: Fransa-İspanya

Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Fransa, Yunanistan’ı 77-55 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Başkent Prag’daki Prag Arena’da oynanan maçta Fransa ilk periyodu 23-17 önde geçerken, devreyi de 35-30 üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu 52-47 önde bitiren Fransa, mücadeleden 77-55 galip ayrıldı. Fransa bu galibiyet ile finalde İspanya’nın rakibi oldu.
Fransa, finalde yarın TSİ 21.30’da İspanya ile karşılaşacakken, şampiyonanın üçüncülük maçı TSİ 19.00’da Belçika ile Yunanistan arasında oynanacak.