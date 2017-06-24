Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Avrupa Şampiyonası’nda finalin adı belli oldu: Fransa-İspanya

2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu. Şampiyonanın final maçı İspanya ile Fransa arasında yarın 21.30'da oynanacak. Üçüncülük maçında ise Belçika ile Yunanistan 19.00'da kozlarını paylaşacak.
23:5224 Haziran 2017
0
Avrupa Şampiyonası’nda finalin adı belli oldu: Fransa-İspanya

Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Fransa, Yunanistan’ı 77-55 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Başkent Prag’daki Prag Arena’da oynanan maçta Fransa ilk periyodu 23-17 önde geçerken, devreyi de 35-30 üstünlükle tamamladı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu 52-47 önde bitiren Fransa, mücadeleden 77-55 galip ayrıldı. Fransa bu galibiyet ile finalde İspanya’nın rakibi oldu.

Fransa, finalde yarın TSİ 21.30’da İspanya ile karşılaşacakken, şampiyonanın üçüncülük maçı TSİ 19.00’da Belçika ile Yunanistan arasında oynanacak.

24 Haziran 2017 Belçikayı mağlup eden İspanya finale yükseldi Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Belçikayı mağlup eden İspanya finale yükseldi İlgili Haberi Oku

Etiketler
2017 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası belçika fransa ispanya yunanistan
Son güncelleme: 00:04 | 25.06.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER