9 yaşındaki Osman futbol sahasında döktürüyor, Fenerbahçe’nin gözü onda!

Mersin'de 9 yaşındaki ilkokul 5. sınıf öğrencisi Osman Bodur, oynadığı futbolla izleyenleri şaşkına çeviriyor. Sahada sergilediği oyunla Lionel Messi'yi andıran ve gelecek adına umut veren ve Fenerbahçe tarafından yakın takibe alınan minik futbolcu, hiç yere düşürmeden 256 kez top sektirebiliyor.

Aynı ismi taşıyan babası tarafından henüz 5 yaşında iken futbola olan ilgisi üzerine Kanarya Spor Okulu’na yazdırılan Osman Bodur, Arjantinli yıldız Lionel Messi’yi andıran yetenekleriyle kısa sürede ön plana çıktı. Fenerbahçeli eski futbolcu Levent Kurt tarafından çalıştırılan minik futbolcu, sergilediği performansla okulun göz bebeği oldu. Turnuvalarda oynadığı futbol ve attığı gollerle göz dolduran küçük Osman, Fenerbahçe Kulübü tarafından da yakın takibe alındı. Antalya’da kampa katılan ve 9 maçta 30 gol atan sağ kanat oyuncusu Osman Bodur, Fenerbahçe’nin Dereağzı’ndaki tesislerinde kendini gösterme fırsatı da buldu.

Tam bir Fenerbahçe aşığı olan küçük Osman, en çok sevdiği futbolcuların ise Cristiano Ronaldo ile Moussa Sow olduğunu söyledi. Henüz 5 yaşında iken sokakta futbol oynadığı sırada arkadaşlarının kendisine çok yetenekli olduğunu söylemesi üzerine, babasının spor okuluna yazdırdığını belirten Osman Bodur, ileride aşığı olduğu sarı-lacivertli formayı giymek istediğini ifade etti. Başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu vurgulayan minik futbolcu, gelecekte hayranı olduğu Ronaldo gibi bir futbolcu olmak istediğini söyledi.

“Rıdvan stilinde bir oyuncu”

Küçük çocuğun hocası, eski futbolcu Levent Kurt ise Osman’ın okula 4 yıl önce başladığını belirterek, “Buraya gelen çocukların içinden yetenekli olanları keşfedip, özel çalışmalara tabi tutuyoruz. Osman’da bunlardan biriydi. 4 sene içerisinde yetenekleriyle ön plana çıktı. Bizde onu daha iyi yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Osman’ın, eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen stilinde bir oyuncu olduğunu söyleyen Kurt, “Çok süratli ve özellikleri olan bir çocuk. Topla adam geçme, asist yapma gibi önemli yetenekleri var. Tabi öğreneceği çok şey var. İnşallah ileride Fenerbahçe kulübüne kazandıracağız. Zaten şu an Fenerbahçe’nin kontrolünde. İstanbul’a da davet edildi ve kamplara da katılıyor” diye konuştu.

Oğlu ile aynı ismi taşıyan baba Osman Bodur, çocuğunun yeteneklerini küçük yaşta fark ettiğini belirterek, “Küçükken oyuncak istemez top isterdi. Sokakta akşama kadar top oynuyordu. Bende bunun üzerine daha profesyonel bir eğitim alması için spor okuluna getirdim” şeklinde konuştu.

Gelecekte çocuğundan umutlu olduğunu dile getiren baba Osman Bodur, “Ben inanıyorum ki oğlum ileride Avrupa’da dahi oynayacaktır. Bugün dünyada isim yapmış ne kadar futbolcu varsa, onların listesinde yer alacağına inanıyorum. Bir baba olarak bunu gözlemleyebiliyorum” ifadelerini kullandı. (Hüseyin Kar/İHA)