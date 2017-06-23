Van Persie Feyenoord’u karıştırdı

Hollanda Ligi’nde şampiyon olan Feyenoord Yönetimi’nde Robin van Persie çatlağı yaşanıyor. Futbol direktörü Martin van Geel, tecrübeli oyuncunun mutlaka alınmasını istiyor.

Hollanda Ligi'nde şampiyon olan Feyenoord Yönetimi'nde Robin van Persie çatlağı yaşanıyor. Futbol direktörü Martin van Geel, tecrübeli oyuncunun mutlaka alınmasını istiyor.

Van Geel'in, “Kuyt'ın tecrübesiyle başardıklarımız ortada. Van Persie'yi de transfer ederek ondan da benzer şekilde yararlanmalıyız” açıklamasına yönetimden tepki geldi.

Hollanda basınına konuşan, adı verilmeyen bir yönetici, “Van Geel, Van Persie'yle Kuyt'ı karşılaştırarak yanlış yapıyor. Dirk'in azmi, çalışma disiplini; hiçbir zaman Robin'de olmadı. Bu transferin kulübe maliyeti yalnızca ilk sene için bile 5 milyon Euro'yu (20 milyon TL) geçecek.

Yönetim, böyle bir parayı riske atmaya sıcak bakmıyor” ifadelerini kullandı. Teknik direktör Van Bronckhorst yaptığı son açıklamada, yıldız futbolcuyu kadroda görmek istediğini söylemişti. Hollanda ekibinin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Hollanda basınına göre Robin-Bouchra van Persie çifti, Feyenoord altyapısına giren oğulları Shaqueel'e yakın olmak istiyor.

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