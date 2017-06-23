Van Persie, Aykut Kocaman’ı ikna edebilecek mi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, tatil dönüşü Van Persie ile konuşacak, yıldız oyuncusunun gözünde ‘üst seviye oynama ışığını’ görürse yola devam edecek. Aksi halde gönderilmesi için her türlü fedakârlık yapılacak.

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ / Aykut Kocaman, özlenen şampiyonluk ve hedeflenen dördüncü yıldız için kolları sıvadı. Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar ile orta saha vekanatları güçlendiren Kocaman'ın yeni mücadelesi santrfor bölgesinde. Fenerbahçe, Carlos Bacca'nın favori gözüktüğü golcü adayları arasında en doğru seçimi yapmak için uğraşıyor. Ancak forvet bölgesine yapılacak transferin sayısını, tatil dönüşü Kocaman-Robin van Persie görüşmesi çizecek.

SAKATLIĞINI BAHANE EDİYORDU

ELİNDEKİ kadrodan maksimum verim almak isteyen Aykut Kocaman'ın gözü RVP'de. Kocaman, Hollandalı yıldızın ‘isterse' takımı şampiyon yapabilecek bir isim olduğuna inanıyor. Bir diğer deyişle öğrencisinin oynama arzusunun seviyesini merak ediyor. Bu nedenle tecrübeli hoca, tatil dönüşü ilk iş olarak Van Persie ile bir arayagelecek. Geçen sezon sık sık sakatlığını bahane edip oynamayan yıldız ismin durumu masaya yatırılacak.

GİDERSE BÜTÇE RAHATLAYACAK

KOCAMAN, yapılacak görüşmede Van Persie'de, takımı büyük hedeflere ulaştıracak futbol oynama ışığını görürse ‘yola devam' kararı verecek. RVP'de en ufak bir tereddüthissetmesi halinde ise Aykut Kocaman, yıldız ismi planlarına dahil etmeyecek ve elden çıkarılması için gereken yapılacak. Adı Feyenoord'la anılan Van Persie'nin gönderilmesi halinde maaş bütçesinde 4.9 milyon Euro'luk yer açılacak.

VAN PERSİE (33)

OĞLUNU Feyenoord'un altyapısına kaydettirdi. Bu, Hollanda'ya döneceğine delil olarak gösteriliyor. Ancak yüksek maliyeti nedeniyle Feyenoord, RVP'ye kapıyı ancak bonservissiz gelmesi halinde açıyor.

MOUSSA SOW (31)

MOUSSA Sow, teknik heyetin planları arasında. F.Bahçe yönetimi, son ana kadar bekleyerek Al Ahli'yi yeniden kiralamaya ikna etmek amacında. Dubai ekibi ise 4 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak için Sow'u satmak istiyor.

FERNANDAO (30)

AYKUT Kocaman, sakatlığını atlatıp yeni sezona hazırlanan Fernandao'yu kampta denemek istiyor. Ancak Olympiakos'tan bir teklif geldi. Yunan şampiyonu, Brezilyalı'nın durumunu sordu. F.Bahçe'nin 10 milyon Euro istediği belirtiliyor.

EMENIKE (30)

F.BAHÇE'DE sayısız şansı değerlendiremeyen Emenike, bu sezon kadroda olmayacak. Nijeryalı için Rus takımlarıyla görüşülüyor. 2019'a kadar kontratı bulunan futbolcu,yurtiçi transferlerde de takasa konulabilir.