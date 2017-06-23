Türkiye’nin rakibi Slovakya oldu

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın klasman maçlarındaki rakibi belli oldu. Fransa'nın Slovakya'yı 67-40 mağlup ettiği maçla Slovakya rakibimiz olurken, Slovakya'yı yendiğimiz takdirde Dünya Kupası bileti almamız İspanya'nın yarı final görmesiyle kesinleşti.

Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Fransa, Slovakya’yı 67-40 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Yunanistan’ın rakibi oldu.

Bu sonuçla birlikte çeyrek finalde mağlup olan 4 takım arasında Dünya Şampiyonası’na katılmak için oynanacak olan beşincilik – altıncılık maçlarında da eşleşmeler belli oldu. Yunanistan’a yenilerek madalya şansını kaybeden Türkiye’nin rakibi Slovakya olacak. Diğer maçta ise Letonya ile İtalya kozlarını paylaşacak.

İLK 5 DEĞİL, İLK 6 GİDECEK

Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olan İspanya’nın yarı finale yükselmesinin ardından turnuvanın 6.’sı da şampiyonaya gitme hakkı kazanacak. Türkiye’nin Dünya Şampiyonası’na katılması için, Slovakya’yı mağlup etmesi yeterli olacak.

Yunanistan, Türkiye`yi 84-55 mağlup etti Potanın Perileri ilk 6 mücadelesi verecek Avrupa şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, Yunanistan'a 84-55 mağlup olarak madalya şansını yitirdi. Potanın Perileri ilk 6'ya girerek Dünya Kupası bileti almaya çalışacak. İlgili Haberi Oku