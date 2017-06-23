Türkiye’nin rakibi Slovakya oldu

Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Fransa, Slovakya’yı 67-40 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Yunanistan’ın rakibi oldu.
Bu sonuçla birlikte çeyrek finalde mağlup olan 4 takım arasında Dünya Şampiyonası’na katılmak için oynanacak olan beşincilik – altıncılık maçlarında da eşleşmeler belli oldu. Yunanistan’a yenilerek madalya şansını kaybeden Türkiye’nin rakibi Slovakya olacak. Diğer maçta ise Letonya ile İtalya kozlarını paylaşacak.
İLK 5 DEĞİL, İLK 6 GİDECEK
Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olan İspanya’nın yarı finale yükselmesinin ardından turnuvanın 6.’sı da şampiyonaya gitme hakkı kazanacak. Türkiye’nin Dünya Şampiyonası’na katılması için, Slovakya’yı mağlup etmesi yeterli olacak.