Tudor’a eski takım arkadaşı Conte’den kıyak!

Galatasaray Teknik Direktörü, 22 yaşındaki Hırvat oyuncu için Juventus’ta birlikte top koşturdukları Chelsea’nin hocasını telefonla aradı. İngiliz kulübü, Conte’nin aracılık yapmasıyla satmayı planladığı Pasalic’te önceliği sarı-kırmızılı kulübe tanıdı.

Galatasaray'da, Teknik Direktör Igor Tudor'un transferini istediği Mario Pasalic için Chelsea'nin hocası Antonio Conte yeşil ışık yaktı.

Tudor, Juventus'taki eski takım arkadaşı olan Conte'yi arayarak bu transferde kendilerine yardımcı olmasını istedi. İtalyan futbol adamı, İngiliz kulübünün bu futbolcuyu Galatasaray'a satması için aracılık edeceği sözünü verdi.

Geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Chelsea, bir sene sonra serbest kalacak olan Pasalic'i satma kararı almıştı.

Galatasaray sözleşmeyi gönderdi, Gomis`i bekliyor! Galatasaray, Fransız golcü Gomis'in kendisine gönderilen sözleşmeyi imzalamasını bekliyor. Başarı bonuslarıyla ilgili kalan küçük pürüzler aşıldıktan sonra yıldız futbolcu İstanbul'a uçacak. İlgili Haberi Oku

ANLAŞMA AN MESELESİ

Tudor'un Conte'yi aramasının ardından İngilizler, Hırvat futbolcunun satışında önceliği Galatasaray'a tanıma kararı aldı. Son 3 sezonu İspanya'da Elche, Fransa'da Monaco ve İtalya'da Milan takımlarında kiralık olarak geçiren Pasalic'in, Chelsea ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Galatasaray genç yetenek için 2.5 milyon euro gözden çıkarmış durumda. Chelsea ile anlaşmanın an meselesi olduğu bildirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Hırvatistan'da Hajduk Split'i çalıştırdığı dönemde şans verip gelişiminde önemli bir pay sahibi olduğu Pasalic'in transferine çok önem verdiği bildirildi.

Almanya doğumlu olan 22 yaşındaki Hırvat futbolcunun transferi durumunda orta sahaya dinamizm getireceğini belirten Tudor'un, “Galatasaray için çok önemli bir yatırım olur” dediği bildirildi.

Hırvatistan'ın tüm genç yaş milli takımlarında forma giyen Mario Pasalic, 2014'te ilk kez teknik direktör Kovac tarafından kadroya çağrıldı. 22 yaşındaki futbolcu A Milli Takım formasını 2 maçta giydi.