Trabzonspor’un en eskisi Onur

Onur Recep Kıvrak, Trabzonspor'un kadrosundaki oyuncular arasında en uzun süre forma giyen futbolcu durumuna geldi.

2007-08 sezonunda Karşıyaka´dan 450 bin Euro bonservis bedeli ile Trabzonspor’a transfer olan Onur Recep Kıvrak, bordo mavili takımın kadrosundaki en eski futbolcu oldu. Nuri Albayrak´ın başkanlığı döneminde teknik direktör Ersun Yanal´ın isteğiyle takıma kazandırılan, daha sonra Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Başkan Muharrem Usta döneminde de görev yapan Onur, bugüne kadar 4 yönetimle çalıştı.

O KADRODAN KİMSE KALMADI

Aralıksız 10 sezondur bordo mavili takımda yer alan 29 yaşındaki kaleci, Trabzonspor´a transfer olduğu 2007-08 sezonundaki kadrodan bugüne ulaşan tek oyuncu oldu. Söz konusu sezonda kulüpte uzun dönem forma giyen Gökdeniz Karadeniz, İbrahim Yattara, Hasan Üçüncü ve Tolga Zengin gibi isimlerle birlikte görev yapan Onur, bordo mavili takım ile 2018´de sona erecek olan sözleşmesini ücretinde indirime gidilip 2020 yılına kadar uzatmıştı.

SON 19 YILDA TAKIMDA EN UZUN KALAN 2. İSİM

Trabzonspor´da kaptanlık görevini de yürüten Onur, ayrıca son 19 yılda bordo mavili takımda en uzun dönem kadroda bulunan 2´nci oyuncu oldu. 2002-03 ile 2013-14 sezonlarında peş peşe 12 ayrı sezonda Trabzonspor´un kadrosunda yer alan ve ardından Beşiktaş´a transfer olan kaleci Tolga Zengin, son 19 yılda bu alanda ilk sırada yer aldı. Bordo mavili takımda 1972-73 ile 1987-88 sezonlarında peş peşe 16 ayrı sezonda forma giyen Şenol Güneş ise kulüp tarihinin en uzun dönem kadroda bulunan oyuncusu oldu.

DEĞERİ 12 MİLYON EURO’YU GÖRDÜ

Profesyonel futbol kariyerinde toplamda 247 lig ve kupa maçında forma giyen Onur, bunların 213´ünde Trabzonspor, 34 karşılaşmada ise Karşıyaka formasıyla görev yaptı. 29 yaşındaki kaleci 13 kez de Türkiye A milli futbol takımının formasını giydi. 450 bin Euro bedelle bordo mavili takıma transfer olan ve 2014 yılında piyasa değeri 12 milyon Euro´ya ulaşan Onur´un şu anda değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

IBANEZ KULÜP ARIYOR

Bu arada, Trabzonspor´da geride kalan sezonda takımda fazla forma şansı bulamayan ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen sol bek oyuncusu Luis Ibanez, kendisine kulüp arıyor.

Bordo mavili yönetimin de Arjantinli oyuncuya transferi konusunda kendisine kolaylık sağlanacağını ilettiği ve Ibanez´in de daha çok forma şansı bulacağı bir kulübe transfer olmak istediği belirtildi.