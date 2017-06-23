Trabzonspor’dan 3 bomba! Visca’yı yönetici açıkladı…

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, nokta transferler yaparak, dengeli bir takım kurmak istediklerini söyledi. Çubukçu, Serdar Taşçı'nın kendilerine yakın olduğunu belirterek, Kucka ve Visca ile de ilgilendiklerini açıkladı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve Teknik Direktör Ersun Yanal, bordo-mavililerin transferinden sorumlu üç isim olurken, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çubukçu, nokta transferler yaparak dengeli bir takım kurmayı amaçladıklarını belirterek, “Taraftarlarımızın merakla transfer beklediklerini biliyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürüyor. Bizim amacımızı nokta transferler yaparak dengeli, yarışmacı bir takım kurmak istiyoruz. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar nedeniyle buna çok dikkat etmek zorundayız. Teknik heyetimizle birlikte bu konuda hassas ve titiz bir çalışma içresinde olduğumuzun herkesin bilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı

“SERDAR TAŞÇI BİZE YAKIN”

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Spartak Moskova Kulübü’nde forma giyen savunma oyuncusu Serdar Taşçı’nın kendilerine yakın olduğunu belirterek, “Serdar Taşcı bizim yakında ilgilendiğimiz bir oyuncu. Görüşmelerimiz devam ediyor. İzlediğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir oyuncu. Spartak Moskova, şampiyon olduğu için önümüzdeki sezon şampiyonlar liginde mücadele edecek. Serdar’ın da 1 yıl opsiyonu var. Bu noktada görüşmelerimiz sürüyor ama net bitmiş bir durum yok” diye konuştu.

“KUCKA VE VISCA İLE İLGİLENİYORUZ”

Çubukçu gündemdeki isimler Juraj Kucka ve Edin Visca konusunda ise şunları söyledi:

“Kucka ile ilgili bazı gelişmeler var. Transferler tam olmadan, bitti demek doğru değil. Bu konuda gelişmeler var. Edin Visca’yı Ersun Yanal istiyor. Oyuncunun büyük takımda oynamak gibi bir isteği var. Bu transferle ilgili de çalışmalarımız sürüyor.”