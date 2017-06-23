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Trabzonspor Medical Park, FIBA Europe Cup´ta mücadele edecek

FIBA, Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Medical Park'ı FIBA Europe Cup'ta mücadele etmesi için davet etti.
17:5223 Haziran 2017
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Trabzonspor Medical Park, FIBA Europe Cup´ta mücadele edecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekibi Trabzonspor Medical Park, 2017-18 sezonunda FIBA Europe Cup’ta mücadele edeceğini açıkladı.

2015 yılında EuroChallenge’da final oynayan ve ayrıca bugüne kadar göstermiş olduğu başarılar nedeniyle FIBA Europe Cup’a davet edilen bordo-mavili kulüpten Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Beşli’nin imzasıyla yayınlanan bildiride, “Takımımız 2017-2018 sezonunda FIBA Europe Cup’ta mücadele edecektir” denildi.

2015-2016 sezonunda Euroleague’in EuroCup organizasyonuna rakip olması için başlayan FIBA Europe Cup’ta geçen sezon Muratbey Uşak Sportif, çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.

Etiketler
FIBA Europe Cup Tahincioğlu Basketbol Süper Lig Trabzonspor Medical Park
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