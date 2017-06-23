Trabzonspor Medical Park, FIBA Europe Cup´ta mücadele edecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekibi Trabzonspor Medical Park, 2017-18 sezonunda FIBA Europe Cup’ta mücadele edeceğini açıkladı.
2015 yılında EuroChallenge’da final oynayan ve ayrıca bugüne kadar göstermiş olduğu başarılar nedeniyle FIBA Europe Cup’a davet edilen bordo-mavili kulüpten Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Beşli’nin imzasıyla yayınlanan bildiride, “Takımımız 2017-2018 sezonunda FIBA Europe Cup’ta mücadele edecektir” denildi.
2015-2016 sezonunda Euroleague’in EuroCup organizasyonuna rakip olması için başlayan FIBA Europe Cup’ta geçen sezon Muratbey Uşak Sportif, çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti.