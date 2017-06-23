Trabzonspor Ahmet Bulut’a Lucas Leiva içim transfer yetkisi verdi

Trabzonspor transferde büyük oynuyor. Bordo mavililer, Lucas Leiva'nın transferi için resmi girişimlere başladı.

Trabzonspor, İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool’da forma giyen Lucas Leiva’nın transferini bitirmek için Menajer Ahmet Bulut’a yetki verdi.

Trabzonspor, adı bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da forma giyen Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Lucas Leiva’nın transferini bitirmek için Menajer Ahmet Bulut’a yetki verdi.

(Sporundibi)

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