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Stoch, Sparta Prag’a gidiyor

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Slovak futbolcu Miroslav Stoch, Sparta Prag'a gitme kararı aldı.
12:5523 Haziran 2017
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Stoch, Sparta Prag’a gidiyor

Fenerbahçe'de gözden çıkartılan Slovak futbolcuya PAOK, Legia, Sparta Prag'ın yanı sıra yurt içinden birçok talip çıkmıştı.

Stoch'un, tercihini Prag ekibinden yana kullandığı öğrenildi.

Şu anda Bordo-Beyazlılar'ın formasını giyen eski Fenerbahçe Michal Kadlec'den bilgi alan 27 yaşındaki oyuncunun prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Sparta Prag şimdi Sarı- Lacivertliler'e anlaşmaya çalışacak.

23 Haziran 2017 Fenerbahçe`ye Jeremain Lens`ten kötü haber! Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl kiralık olarak takımda forma giyen Jermain Lens ile anlaşmaya varamadı. Lens'in ücretinde indirime gitmemesi halinde, sarı-lacivertliler yeni sezon için başka bir kanat oyuncusu transfer edecek. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Çekya Fenerbahçe Miroslav Stoch sparta prag
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