Son karar Emenike! İşte yeni adresi…

Olympiakos, Fernandao ve Emenike için yaptığı girişimler sonrasında Afrikalı yıldızı transfer etme kararı aldı.

Fenerbahçe’nin iki yıldızı için sürpriz gelişmeler yaşanıyor… Sarı-Lacivertliler'in sorunlu yıldızı Emmanuel Emenike ile geçen sezon kolu kırıldığı için sezonu erken kapatan Jose Fernandao için Yunanistan'dan teklif geldi.

Olympiakos Kulübü golcü futbolcular için nabız yoklamaya başladı. İlk etapta Fernandao konusunda ısrarcı olan Yunan yöneticiler, ardından yaptıkları toplantılar sonrasında karar değiştirerek hedeflerini Emenike olarak belirlediler. Nijeryalı yıldızı elinden kesin olarak çıkarmayı düşünen Sarı-Lacivertliler de bu gelişmelere hayli sıcak bakıyorlar.

‘KISA SÜREDE BİTECEK'

Olympiakos'un transfer girişimleri Yunan basınında da geniş yankı buldu… Haberlerde, Olympiakoslu yöneticilerin Emmanuel Emenike konusunda girişimlerinin olduğu ve transferin de kısa süre içerisinde bitmesinin beklendiği bilgisine yer verildi. Nijeryalı golcünün de Yunanistan'a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

STOCH’A TALİP VAR

Yeni sezonda Fenerbahçe'de düşünülmeyen isimlerden biri olan Miroslav Stoch'a ülkesinden teklif geldi… Slovak basınının iddiasına göre, 1. lige yükselen Nitra takımı Stoch'u transfer etmek istiyor. Nitra menajeri Josef Petrani, “Stoch hala Fenerbahçe'nin oyuncusu. Menajeri ile konuştuk ve takımda kalmasının zor olduğunu bize iletti. Beraber çalışmayı çok isteriz” dedi.

RVP İÇİN KARAR GÜNÜ

Feyenoord’un kadrosuna dahil etmek istediği Robin van Persie konusunda bugün önemli gelişmeler yaşanabilir… Hollanda kulübü yapılacak toplantıda RvP konusunda kesin bir karar alacak. Feyenoord'lu yöneticiler, Kuyt gibi Van Persie'nin de aynı etkiyi yapabileceğini düşünüyorlar. Bunun için de dünyaca ünlü yıldızı yeniden takıma katmak için her yolu deneyebilecekleri öğrenildi.

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