Q’yu devreye sokamadık

Yazarımız Fatih Söylemezoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'a yenildiği maçı yorumladı.

KADIN Milli Takımımız, Nevriye'nin basketbolu bırakması ile birlikte biraz da zorunlu olarak savunma ağırlıklı bir formata büründü. Devşirme oyuncumuz Quanitra'nın hücum ve savunmadaki performansı bugüne kadar takımımızın maç kazanıp kaybetmesine direkt etki eden bir unsur olarak ortaya çıktı. Ama maalesef en güvendiğimiz oyuncumuz Quanitra en önemli maçımızda adeta durdu.

Rakibimiz hücumda sabırla ekstra pası bularak topu içeri indirdiği hemen her pozisyondan netice aldı. İkinci periyotla birlikte üstünlüğü ellerine aldılar.

İkinci yarıya üst üste sayılar bularak başlayan Yunanistan karşısında takımımızda sadece Işıl ve Olcay ile direnmeye çalışsa da Quanitra'yı bir türlü devreye sokamamamız,maçı farklı kaybetmemize neden oldu. Turnuva oynayan takımların zaman zaman başına gelen, ‘en önemli maçta takım halinde kötü günde olmak' maalesef dün bizim başımıza geldi. Bundan sonraki mücadelemiz Dünya Şampiyonası'na gidebilmek için olacak. Bizlere büyük başarılar kazandıran Potanın Perileri bunu başaracak güçte. Haydi kızlar, tekrar ayağa!…