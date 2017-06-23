NBA Draft 2017’de draft seçimleri belli oldu, işte tam liste!

NBA Draft 2017'de draft seçimleri belli olurken ilk sıradan Philadelphia 76ers Markelle Fultz'u aldı.
İkinci sıradan çok konuşulan Lonzo Ball, Los Angeles Lakers tarafından seçilirken Boston Celtics üçüncü sıradan Jayson Tatum'ı seçti.
İşte NBA Draft 2017'de seçilen oyuncuların tam listesi:
1. Markelle Fultz – Philadelphia 76ers
2. Lonzo Ball – Los Angeles Lakers
3. Jayson Tatum – Boston Celtics
4. Josh Jackson – Phoenix Suns
5. De'Aaron Fox – Sacramento Kings
6. Jonathan Isaac – Orlando Magic
7. Lauri Markkanen – Minnesota Timberwolves (Chicago Bulls'a gidiyor takasla)
8. Frank Ntilikina – New York Knicks
9. Dennis Smith – Dallas Mavericks
10. Zach Collins -Sacramento Kings ( – Portland Trail Blazers'a gidiyor takasla)
11. Malik Monk – Charlotte Hornets
12. Luke Kennard – Detroit Pistons
13. Donovan Mitchell – Denver Nuggets (Utah Jazz'a gidiyor takasla)
14. Bam Adebayo – Miami Heat
15. Justin Jackson – Portland Trail Blazers (Sacramento Kings'e gidiyor takasla)
16. Justin Patton – Chicago Bulls (Minnesota Timberwolves'a gidiyor takasla)
17. DJ Wilson – Milwakuee Bucks
18. TJ Leaf – Indiana Pacers
19. John Collins – Atlanta Hawks
20. Harry Giles – Sacramento Kings
21. Terrance Ferguson – Oklahoma City Thunder
22. Jarrett Allen – Brooklyn Nets
23. OG Anunoby – Toronto Raptors
24. Tyler London – Denver Nuggets
25. Anzejs Pasecniks – Orlando Magic
26. Caleb Swanigan – Portland Trail Blazers
27. Kyle Kuzma – Brooklyn Nets (Los Angeles Lakers'a gitmişti takasla)
28. Tony Bradley – Los Angeles Lakers (Utah Jazz'a gidiyor takasla)
29. Derrick White – San Antonio Spurs
30. Josh Hart – Los Angeles Lakers