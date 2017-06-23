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NBA Draft 2017’de draft seçimleri belli oldu, işte tam liste!

Merakla beklenen NBA Draft 2017’de draft seçimleri belli oldu.
08:5823 Haziran 2017
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NBA Draft 2017’de draft seçimleri belli oldu, işte tam liste!

NBA Draft 2017'de draft seçimleri belli olurken ilk sıradan Philadelphia 76ers Markelle Fultz'u aldı.

İkinci sıradan çok konuşulan Lonzo Ball, Los Angeles Lakers tarafından seçilirken Boston Celtics üçüncü sıradan Jayson Tatum'ı seçti.

İşte NBA Draft 2017'de seçilen oyuncuların tam listesi:

1. Markelle Fultz – Philadelphia 76ers

2. Lonzo Ball – Los Angeles Lakers

3. Jayson Tatum – Boston Celtics

4. Josh Jackson – Phoenix Suns

5. De'Aaron Fox – Sacramento Kings

6. Jonathan Isaac – Orlando Magic

7. Lauri Markkanen – Minnesota Timberwolves (Chicago Bulls'a gidiyor takasla)

8. Frank Ntilikina – New York Knicks

9. Dennis Smith – Dallas Mavericks

10. Zach Collins -Sacramento Kings ( – Portland Trail Blazers'a gidiyor takasla)

11. Malik Monk – Charlotte Hornets

12. Luke Kennard – Detroit Pistons

13. Donovan Mitchell – Denver Nuggets (Utah Jazz'a gidiyor takasla)

14. Bam Adebayo – Miami Heat

15. Justin Jackson – Portland Trail Blazers (Sacramento Kings'e gidiyor takasla)

16. Justin Patton – Chicago Bulls (Minnesota Timberwolves'a gidiyor takasla)

17. DJ Wilson – Milwakuee Bucks

18. TJ Leaf – Indiana Pacers

19. John Collins – Atlanta Hawks

20. Harry Giles – Sacramento Kings

21. Terrance Ferguson – Oklahoma City Thunder

22. Jarrett Allen – Brooklyn Nets

23. OG Anunoby – Toronto Raptors

24. Tyler London – Denver Nuggets

25. Anzejs Pasecniks – Orlando Magic

26. Caleb Swanigan – Portland Trail Blazers

27. Kyle Kuzma – Brooklyn Nets (Los Angeles Lakers'a gitmişti takasla)

28. Tony Bradley – Los Angeles Lakers (Utah Jazz'a gidiyor takasla)

29. Derrick White – San Antonio Spurs

30. Josh Hart – Los Angeles Lakers

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Etiketler
draft Lonzo Ball Markelle Fultz NBA Philadelphia 76'ers seçim
Son güncelleme: 08:59 | 23.06.2017
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