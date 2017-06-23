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Maicon’un gelişinin ertelenme nedeni belli oldu!

Galatasaray'ın ön protokol imzaladığı ve İstanbul'a gelmesi beklenen Maicon'un gelişinin ertelenme nedeni belli oldu.
17:0123 Haziran 2017
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Maicon’un gelişinin ertelenme nedeni belli oldu!

Brezilyalı stoperin İstanbul’a gelişin iptalinin nedeni ise Francesco Acerbi.

Sarı Kırmızılı takımın teknik adamı Tudor’un ısrar ile istediği  sol ayağını kullanabilen İtalyan defans Francesco Acerbi’nin 15 milyon euro’yu bulan yüksek bonservis sebebiyle transferinden vazgeçilmiş ve yerine Brezilyalı Maicon ile anlaşmaya varılmıştı.

Bonservis bedeli Acerbi’nin neredeyse yarı fiyatı olan  Maicon’un İstanbul’a geleceği sırada Acerbi’nin kulübü Sassuolo’nın bonservis bedelinde indirime gidebilme durumu ortaya çıkması Brezilyalı stoperin gelişini erteledi. Hafta başı netleşip anlaşmaya varılması bekleniyor.

Etiketler
brezilya galatasaray Maicon transfer
Son güncelleme: 17:15 | 23.06.2017
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