Le Guen, Bursaspor için servet reddetti!

Bursaspor’un dün 2 yıllık resmi sözleşme imzaladığı Fransız teknik adam Le Guen’in bir Katar kulübünden gelen yıllık 4 milyon Euro’luk teklifi reddettiği bildirildi.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Bursaspor’un takımın başına 53 yaşındaki Fransız teknik adam Paul Le Guen'i getirdi. Dün Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle kendisini 2 yıllığına Bursaspor'a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayan tecrübeli çalıştırıcı, büyük bir kulübe geldiğini, güçlü bir kadro kuracaklarını ve en iyilerle rekabet edeceklerini söyledi.

Deneyimli teknik adamın bir Katar kulübünden gelen yıllık 4 milyon Euro'luk teklifi reddettiği ve yeşil-beyazlıların yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ve bonus ücretleri teklifine ‘Evet' dediği bildirildi.

Le Guen: Ben bir hayalperest değilim Bursaspor'un 2 yıllığına anlaşma sağladığı Fransız teknik adam Paul Le Guen, resmi sözleşmeye imzayı attı. İmza töreninde konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Büyük ve dev bir kulübe geldiğimin farkındayım. Burada hedefler yüksek ve ben bu baskıda çalışmaya hazırım, bunun için geldim İlgili Haberi Oku