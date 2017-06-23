Mohamed Salah: Kontörü yoktu şimdi milyonları var!

Geçtiğimiz sezon devam ederken ülkesi Mısır'da popüler olan bir televizyon programına katılan Mohamed Salah, izleyenleri şaşırttı.
Futbolcu, Chelsea transferinin ilginç hikayesini ve transferi ile ilgili bilinmeyen bir detayı açıkladı. Kendisini transfer etmek için arayan Jose Mourinho'dan cevapsız çağrı alan Mısırlı orta saha oyuncusu telefonunda kontör olmadığı için bu çağrıya geri dönememiş!
Futbolcu çareyi geriye arayamadığı için panik olduğu Portekizli menajere WhatsApp'tan, kontörünün olmadığını ve tekrar aramasını rica ettiği bir mesaj yazıp yollamakta bulmuş. Mesajını gören Mourinho'nun tekrar araması sonucu anlaşmaya varan Salah, 11 milyon pound karşılığında Stamford Bridge'in yolunu tutmuş.
Rekor ücretle transfer oldu
Liverpool’un Mohamed Salah için 42 milyon euro bonservis bedeli ve 8 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi. Salah’ı 5 yıllığına kadrosuna katan Liverpool, Andy Carroll için ödediği 39 milyon euro bonservis bedelini aşarak kulüp rekorunu kırdı.
Basel’den 2014 yılında Liverpool’un ilgilenmesine karşın Chelsea’yi seçerek transferini gerçekleştiren 25 yaşındaki Mısırlı futbolcu, geçen sezon Roma formasıyla 41 maçta 19 gol attı ve 15 asist yaptı.