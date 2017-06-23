Jon Diebler, Beşiktaş’la anlaştı!

Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonun belli olmasının ardından diğer tüm liglerde olduğu gibi Türkiye’de de transfer çalışmaları hızlandı. Bu sezonu Galatasaray Odeabank’ta geçiren keskin nişancı Jon Diebler, Pınar Karşıyaka’daki eski koçu olan Ufuk Sarıca’nın takımı Beşiktaş Sompo Japan ile anlaştı.

Bu sezon Beşiktaş ile harikalar yaratıp takımını BSL'de finale çıkaran Ufuk Sarıca, Karşıyaka'daki unutulmaz sezondaki en büyük yardımcılarından ve hücum silahlarından Diebler'ı kadrosuna katarak şutör rotasyonuna derinlik katmış oldu.

Amerikan isim, geride bıraktığımız sezonda Turkish Airlines Euroleague'de ise 6.5 sayı ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Resmi siteden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

“Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, ilk transferini Jon Diebler ile yaptı.

Siyah-beyazlılarımız, 29 yaşındaki forvet ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Jon Diebler son olarak Galatasaray Odeabank forması giymişti. ”

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23.06.2017 BASKETBOLJon Diebler Beşiktaş Sompo Japan’daBeşiktaş Sompo Japan Takımımız, 2017-18 sezonu öncesi başarılı basketbolcu Jon Diebler’ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, ilk transferini Jon Diebler ile yaptı.

Siyah-beyazlılarımız, 29 yaşındaki forvet ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Jon Diebler son olarak Galatasaray Odeabank forması giymişti.

Jon Diebler kimdir?

22 Haziran 1988 ABD doğumlu 198 cm boyunda olan Jon Diebler, 2010-11 sezonunda Ohio Koleji’nden mezun oldu. 2011 yılında Portland tarafından 2. tur 51. sıradan draft edilen başarılı basketbolcu, 2011-12 sezonunda Yunanistan’ın Panionios takımıyla ilk Avrupa tecrübesini yaşadı.

2012-13 sezonunda ülkemizin yolunu tutan Jon Diebler, Pınar Karşıyaka ile sözleşme imzaladı. İlk sezonunda Pınar Karşıyaka ile 30 lig maçına çıkan basketbolcu; 11 sayı, 3.1 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı.2013-14 sezonunda İzmir ekibiyle 36 lig maçına çıkan başarılı basketbolcu; 12.5 sayı, 3.2 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarını yakaladı. Aynı sezon Eurocup’ta 16 maçta süre alan Jon Diebler; 12.4 sayı, 2.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarını tutturdu.Pınar Karşıyaka’daki son sezonunda (2014-15) 40 lig maçında görev alan Birleşik Amerikalı basketbolcu; 12.9 sayı, 3.4 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla sahadan ayrıldı. Aynı sezon Eurocup’ta 20 maçta görev alan Jon; 14.5 sayı, 3.9 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarını tutturdu.

2015-16 sezonunda İstanbul ekibi Anadolu Efes’e transfer olan Jon Diebler, burada 26 lig ve 21 Euroleague maçında görev aldı. Tecrübeli forvet, BSL’de 7.8 sayı, 1.8 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla Euroleague’de ise 10.2 sayı, 1.9 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla görev aldı.2016-17 sezonunda GS Odeabank’a transfer olan Jon Diebler, BSL’de 22 karşılaşmada görev aldı ve 7 sayı, 2.3 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı. Euroleague’de ise 29 maça çıkan başarılı basketbolcu 6.5 sayı, 1.9 ribaund ve 1.4 asist ile parkeden ayrıldı.

Jon Diebler, 2017-2018 sezonu öncesinde Beşiktaş Sompo Japan Takımımız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.