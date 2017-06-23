Huddersfield Town Başkanı Dean Hoyle sözünü tuttu: Premier League kombinesi 100 Pound

Premier League'in yeni ekibi Huddersfield Town'da Başkan Dean Hoyle, 2010'da verdiği sözü tutuyor. 2010'dan bu yana her sezon kombine alan taraftarlar bu sezon kombine kartlarını 100 Pound'a yenileyecekler.

SKOR ÖZEL

Premier League’in yeni ekibi Huddersfield Town’da Başkan Dean Hoyle sadık taraftarlara 2010’da verdiği sözü tutacak. Hoyle 2010’da göreve geldiğinde kendi yönetimi boyunca her sezon kombine kart alan taraftarlara eğer bir gün Premier League’e çıkılırsa kombineyi 100 Pound’a satacakları sözünü vermişti.

Huddersfield Town’ın hayali gerçek oldu ve yönetime çevrildi. David Wagner yönetiminde 1972’den sonra ilk kez en üst seviyeye yükselen Huddersfield Town’un resmi internet sitesinden konuyla bir açıklama yapıldı. “Dean Hoyle’un başkanlığı boyunca aralıksız her sezon kombine kart alan 4 binin üzerinde taraftar, kulüpten bu hafta bir posta alacak” ifadelerine yer verilirken “Başkan 2010’da Premier League sözü vermişti ve kendi yönetimi boyunca her sezon kombine kart alan taraftarlara Premier League kombinesini 100 Pound’a satacağını söylemişti. Bu sözü tutuyoruz ve tespit ettiğimiz 4 binin üzerindeki taraftarımıza üç seçenek yolluyoruz” dendi.

Kulüp taraftarlara üç seçenek sunuyor: 199 Pound bedelindeki kombine kartta 99 Pound iade, takımın mağazasında kullanılabilecek 110 Pound değerinde hediye çeki veya 99 Pound iadenin Town Vakfı’na bağışlanması. Bağışlanan her 99 Pound için Başkan da 26 Pound bağışlayacak. Ayrıca bu 4 binin üzerindeki taraftar kulüpten özel bir hediye de kazanacak. Maç başı hesabı yapıldığında sadık taraftarlar bir Premier League maçını 5.26 Pound yani yaklaşık olarak 23 TL’ye tribünde izleyebilecek.