Gelmişken bir de Sosa’yı görelim!

Juraj Kucka transferi için İtalya'ya gidecek olan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Sosa için de fiyat soracak

Başkan Muharrem Usta’nın Milano seferinde bir de sürpriz isim masaya yatırılacak: Jose Sosa… Beşiktaş’ın eski yıldızı için Trabzonspor öncelikle fiyat soracak. Beşiktaş ile iki sezonda 78 maça çıkıp, 14 gol atan ve 22 asist yapan Jose Sosa, Milan’da ise 18 maçta bin 334 dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Arjantinli sezonu sadece 3 asist ile tamamladı.

Trabzonspor`la yollarını ayıran Zeki Yavru isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum Zeki Yavru, Trabzonspor'la yollarını ayırdıktan sonra ilk kez konuştu. 25 yaşındaki sağ bek kulüple iyi ayrıldığını ifade ederken kendisine haksızlık yapanlara hakkını helal etmediğini söyledi. İlgili Haberi Oku