Galatasaray’ın Gomis için sabrı taştı!

Galatasaray’ın Batefimbi Gomis transferinde kulübüyle anlaştığı ancak oyuncunun kararını kesinleştirmesini beklediği öne sürüldü.

Fransız basınında yer alan haberlere göre 3.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya varılan deneyimli santrafor ile Marsilya'nın da ilgilendiği, bu yüzden kafasının karıştığı belirtildi. Futbolcudan artık kararını vermesinin istendiği aktarıldı.

UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak olan takımlar listelerini 8 Temmuz'a kadar teslim etmek zorunda. Bu yüzden oyuncu kadrosunu bir an önce hazırlamak isteyen sarı-kırmızılılar elini çabuk tutmak istiyor.

Tudor`a eski takım arkadaşı Conte`den kıyak! Galatasaray Teknik Direktörü, 22 yaşındaki Hırvat oyuncu için Juventus'ta birlikte top koşturdukları Chelsea'nin hocasını telefonla aradı. İngiliz kulübü, Conte'nin aracılık yapmasıyla satmayı planladığı Pasalic'te önceliği sarı-kırmızılı kulübe tanıdı. İlgili Haberi Oku