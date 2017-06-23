Galatasaray’da Gomis, Belhanda ve Maicon 28 Haziran’da geliyor!
Galatasaray imza şova hazırlanıyor. Dursun Özbek'in "Önümüzdeki hafta Galatasaray uçakları İstanbul'a inmeye başlayacak" açıklamasının ardından beklemeye geçen taraftara güzel haber geldi. Miacon, Gomis ve Belhanda 28 Haziran'da İstanbul'da.
Sezonu erken açan Galatasaray, transferleri de bir an önce noktalamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Younes Belhanda’yla 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken adeta ‘imza şov’a hazırlanıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in “Önümüzdeki hafta Galatasaray uçakları İstanbul’a inmeye başlayacak” açıklamasının ardından hız kazanan sarı-kırmızılılarda taraftar uçakların yolunu gözlüyordu.
18 Haziran 2017 Dursun Özbek müjdeyi verdi: Transfer uçakları inmeye başlayacak İlgili Haberi Oku Bein Sports’un haberine göre uçaklar 28 Haziran’da İstanbul’a inecek. Galatasaray’ın kadrosuna dahil edeceği yıldızlar Maicon, Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis, 28 Haziran’da İstanbul’a gelecek.
23 Haziran 2017 Galatasaray, Younes Belhanda ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Faslı yıldız Younes Belhanda ile dört yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor. İlgili Haberi Oku