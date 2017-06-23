Galatasaray, Younes Belhanda ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Faslı yıldız Younes Belhanda ile dört yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray, NTV Spor’un son dakika haberine göre Faslı yıldız Younes Belhanda’yla dört yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Nice formasıyla 36 maçta forma giymiş, 3 gol, 6 asist kaydetmişti. Belhanda’nın pazartesi günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Belhanda, geçen sezon Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

BELHANDA KİMDİR?

25 Şubat 1990 Avignon Fransa doğumlu Younes Belhanda Fas Milli Takımı’nda forma giyiyor. Belhanda, geçen sezon Fransa 1. Lig ekiplerinden Nice takımının formasını giymekteydi. 2011-12 sezonunda Montpellier ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı ve ligde yılın genç futbolcusu seçildi. Ayrıca 11 Nisan 2012 tarihinde Marseille karşısında attığı rövaşata gol de ligde yılın golü seçildi. 2013-14 sezonunda Ukrayna Premier Ligi'nin güçlü ekiplerinden Dinamo Kiev'e transfer oldu. Fas formasını ise 18 kez giydi ve dört de gol attı. Ayrıca millî takım formasıyla 2012 Afrika Uluslar Kupası'nda da mücadele etti.

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