Galatasaray sözleşmeyi gönderdi, Gomis’i bekliyor!

Galatasaray, Fransız golcü Gomis'in kendisine gönderilen sözleşmeyi imzalamasını bekliyor. Başarı bonuslarıyla ilgili kalan küçük pürüzler aşıldıktan sonra yıldız futbolcu İstanbul’a uçacak.

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ / Galatasaray, Maicon'da mutlu sona ulaştıktan sonra şimdi Bafetimbi Gomis'i bekliyor. Swansea kulübüyle 2.5 milyon Euro karşılığı anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, futbolcu ve menajerinden de iyi haberi bekliyor. Futbolcu cephesi, sözleşmeye başarı bonusları ekletmek amacında. Şampiyonlar Ligi ve şampiyonluk, gol krallığı gibi ek maddelerin kontrata ekleneceği öğrenildi. Bu konudaki çalışmaları yakından izleyen Galatasaray, bu ufak pürüzü aştıktan sonra anlaşmayıresmen duyuracak. Gomis, kısa süre önce Galatasaray taraftarlarının fotoğraflarını paylaşmış ve “Beni bekleyin” yazmıştı.

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Öte yandan, eski başkanlardan Ünal Aysal'ın eski danışmanı Bülent Tulun, 2014'te Gomis ile anlaştığını açıkladı. NTV Spor'a konuşan Tulun, “O dönem Gomis'le anlaşıpteknik patron Prandelli'ye sunduk. Prandelli, Gomis'i değil Pandev'i istedi” diye konuştu. Daha sonra transfer edilen Makedon forvet, Galatasaray'da 17 maçta forma giyip 7 gol atmasına rağmen başarısız olup ayrılmıştı.