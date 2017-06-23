Galatasaray neden Marsilya kimi isterse onu istiyor?

Fransız ekibi Marsilya'nın yolu Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle çokçakışmıştı. Ancak son dönemde Marsilya hangi adımı atmak istese karşısına Galatasaray çıkmaya başladı. Bir Fransız sitesi 'Galatasaray neden Marsilya'yı kopyalıyor?' sorusunu sordu ve bir inceleme yazdı.

Marsilya’nın idol isimlerinden Didier Drogba ve Lorik Cana’yı bir zamanlar kadrosunda barındıran Galatasaray’ın Fransa’yla olan bağlarına dikkat çeken LePhoceen sitesi Sarı-kırmızılı kulübün Marsilya’nın kardeş kulübü olmak için gereken her şeye sahip olduğunu belirtti.

Ancak son zamanlarda bu kardeşlik olasılığının rekabete dönüştüğünü, transfer pazarında iki kulübün sık sık karşı karşıya geldiğini yazan web sitesi, Galatasaray’ın şu an devam eden dönemde görüştüğü Bafetimbi Gomis, William Vainqueur, Adil Rami ve Carlos Bacca’nın Marsilya’yla bağların adikkat çekildi.

Gomis ve Vainqueur’ün geçen yıl Marsilya’da kiralık oynadığı hatılatılan haberde Fransız kulübünün bu sezon da bu oyuncuları kadrosunda tutmak istediğini ancak Galatasaray’ın araya girerek işi bozduğu yazıldı.

Transfer piyasası bu kadar dar mı?

Marsilya’nın transfer listesinde bulunan Adil Rami ve Carlos Bacca için kulüplerle yaptığı görüşmelerde Galatasaray’ın da yanı oyunculara teklif yaptığını öğrenmenin şokunu yaşadığını belirten site, geçen yıl Marsilya’dan Lassana Diarra’yı almak için Galatasaray’ın gösterdiği çabalar da hatırlatıldı ve şu soru soruldu: Transfer piyasası bu kadar dar mı?

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İki takımın sürekli çakışmasıyla ilgili yapılan değerlendirmede sorunun menajerlerden kaynaklandığına vurgu yapıldı. Marsilya’ya bu futbolcuları öneren menajerin aynı zamanda Galatasaray’a da aynı oyuncuları önerdiği savunulurken Fransız kulübüne çalıştığı menajer sayısını artırma çağrısı yapıldı.

Haberde menajerlerin kârlarını artırabilmek için her transfer girişiminde Marsilya’ya karşı Galatasaray kozunu oynadığını savunurken 2000’li yılların başında Fransız menajerlerin aynı taktiği Arsenal ve Liverpool’a uyguladığı çok sayıda Fransız oyuncuyu yüksek meblağlarla iki takıma sattığı hatırlatıldı.

Daha sonra bu işi en iyi yapan kişinin Sevilla menajeri Monchi olduğu hatırlatılırken, Monchi’nin Roma’ya gitmesiyle Fransa pazarındaki menajerlerin Galatasaray’ı keşfettiğini iddia etti. Türkiye’de oyunculara yüksek maaşlar verildiğini ve menajerlerin de oyuncularını bu ülkeye pazarlamaya çalıştığı hatırlatıldı. Ancak son dönemde Çin ve Katar kulüplerinin menajerlerin yeni hedefi haline geldiği belirtildi.

15 yıl önce olsa Gomis gibi oyuncuların kafasına silah dayasanız bile Türk kulüplerine transfer olmayı kabul etmeyeceği belirtilen yazıda şimdiyse durumun değiştiğini ve önceliğin para olduğu yazıldı.

Kaçan balık büyük oldu unutulmadı!

Yazıda belirtilmiyor ancak Galatasaray ile Marsilya arasındaki bu tuhaf yarışın nedenleri arasında unutulmuş bir neden daha var: Ribery. Fransız yıldız Galatasaray’da parlamış ancak sezon bitiminde Ribery’nin Galatasaray’daki sözleşmesini feshedip Marsilya’ya gitmişti. Galatasaray kulübü ve taraftarı bunu asla unutmadı.

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