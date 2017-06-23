Fenerbahçe’ye Jeremain Lens’ten kötü haber!

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl kiralık olarak takımda forma giyen Jermain Lens ile anlaşmaya varamadı. Lens'in ücretinde indirime gitmemesi halinde, sarı-lacivertliler yeni sezon için başka bir kanat oyuncusu transfer edecek.

NTV Spor’un haberine göre; Fenerbahçe’ye Jeremain Lens’ten kötü haber geldi.

Sunderland ile anlaşan ve Lens’e de transfer teklifini sunan sarı-lacivertliler olumlu yanıt alamadı. Daha yüksek bir ücret talep eden Lens ile anlaşma sağlanamadı.

Böylelikle Fenerbahçe için Lens defteri bu aşamada kapanmış oldu. Transferin bu aşamada yeniden gerçekleşme ihtimaliyse, Lens’in kısa süre içerisinde fedakarlık yapmasına bağlı.

Sarı-lacivertlilerin Sunderland’den bir yıllığına kiraladığı Hollandalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig’i 4 gol ve 11 asistle tamamladı.

Yönetim bu gelişme üzerine sağ kanatta oynayabilecek alternatifler üzerinde duruyor. Medipol Başakşehir’den Edin Visca’nın adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Ancak gelen son bilgiler sarı-lacivertlilerin Visca’ya ilgisinin olmadığı yönünde.

Fenerbahçe, Kameni`ye yoğunlaştı Kaleci transferi için girişimlerini sürdüren Fenarbahçe, Ospina'nın yerine Kameni'ye yoğunlaştı. Ospina'nın yıllık 3 milyon Pound istemesi ve Arsenal'in de fiyat yükseltmesi üzerine sarı-lacivertli takım maliyeti daha düşük olan Malaga kalecisi Kameni'ye yöneldi. İlgili Haberi Oku