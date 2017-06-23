Fenerbahçe’den Edin Visca açıklaması!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Transfer gündeminde olduğu iddia edilen Edin Visca ile ilgili, Sarı-Lacivertli ekip resmi sitesinden açıklama yaptı ve oyuncunun gündemlerinde olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin, Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Edin Visca’yı transfer edeceğine dair iddialar, Sarı-Lacivertli taraftarları umutlandırmıştı.

Transferin 5 milyon Euro + 1 oyuncu şeklinde olacağı belirtilmiş, açıklamaların gün içerisinde yapılacağı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe, konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaparak, iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Visca ile ilgilenmediklerini, ayrıca Hollandalı yıldız Robin van Persie’ye gelen herhangi bir teklif olmadığını vurguladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şöyle:

Son dönemde yazılı ve görsel basında yer alan, Edin Visca ile ilgili kulübümüzün transfer çalışması içerisinde olduğuna dair haberler yalandır.

Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamakla birlikte, söz konusu yalan transfer haberleri kamuoyunu yanlış yönlendirerek beklenti oluşmasına neden olmaktadır.

Ayrıca, yine son dönemde Robin Van Persie'nin kulübümüzden ayrılacağına dair gerçek olmayan haberler yer almaktadır. Futbolcumuz Robin Van Persie ile ilgili kulübümüze ulaşan bir teklif yoktur. Oyuncumuz, takımımızın planlanan toplanma tarihinde tesislerimizde olacaktır.

Kamuoyunun bu tür yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

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