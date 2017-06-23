Fenerbahçe’de gündem Edin Visca

6 yıldır forma giydiği turuncu lacivertli kulüpten ayrılabileceğini açıklayan Edin Visca’ya göz diken sarı lacivertliler, “Tam bize göre” diyor. Medipol Başakşehir yönetimi transfere izin verirse hemen harekete geçilecek. Visca, Trabzonspor ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alırken, bombayı Fenerbahçe'nin patlatması bekleniyor.

Sağ kanada oyuncu arayan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan yeniden kiralama teklifinde bulunduğu Jeremain Lens'ten haber beklerken, diğer taraftan gözünü iç piyasaya çevirdi. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir'den ayrılabileceğini açıklayan Edin Visca'yı gündemlerine aldı. Bosna Hersek Milli Takımı'nın da vazgeçilmez ismi olan tecrübeli oyuncuyu çok beğenen yöneticiler, turuncu lacivertli kulübün kararını bekliyor.

Medipol Başakşehir yönetimi 27 yaşındaki oyuncunun transferine izin verirse harekete geçilecek. Visca için, “Tam bize göre” ifadesini kullanan sarı lacivertliler, Bein Sports’un haberine göre Medipol Başakşehir’e 5 milyon Euro ve bir de futbolcu teklif edecek. Önerilen teklifin kabul olmaması durumunda ‘kiralama' formülünü masaya getirecek. 2011'den bu yana turuncu lacivertli formayı giyen Visca'nın 2020 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Boşnak futbolcunun değeri, ‘transfermarkt' verilerine göre 8 milyon Euro.

‘AYRILIK ZAMANI GELDİ' DEMİŞTİ

Edin Visca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Başakşehir'de harika günler geçirmiş olsam da hayatımda ve kariyerimde yenilik için zamanın geldiğini düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük takımlarına transfer olmaya asla itiraz etmem” dedi.

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