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Fenerbahçe, Kostas Sloukas ve Barış Hersek’le devam edecek

Fenerbahçe, Kostas Sloukas ve Barış Hersek'in sözleşmelerini yenilediğini duyurdu. Buna göre Sloukas ile 2+1 yıl, Barış'la ise 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.
18:1023 Haziran 2017
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Fenerbahçe, Kostas Sloukas ve Barış Hersek’le devam edecek

Euroleague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe, kadrosunun önemli isimlerinden Kostas Sloukas ile 2+1, Barış Hersek ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın geride bıraktığı tarihi sezondaki başarılarında büyük pay sahibi olan oyuncularımızdan Kostas Sloukas ve Barış Hersek ile kulübümüz arasında yeni sözleşme imzalanması hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşmaya göre Kostas Sloukas ile 2+1 yıllık, Barış Hersek ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacaktır. Her iki oyuncumuza da yeni anlaşmalarının hayırlı olmasını diler, Fenerbahçe forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamalarını temenni ederiz” denildi.

Etiketler
Barış Hersek euroleague Fenerbahçe Kostas Sloukas Tahincioğlu Basketbol Süper Lig
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