Fenerbahçe Doumbia’nın aklını çeldi!

Transfere hızlı girip sonra bekleyişe geçen Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında hücüm hattına nöem veren Fenerbahçe, Sporting ile adı anılan Fildişili oyuncu Doumbia’ya yaptığı teklif ile golcü ismin aklını çeldi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Sporting Lizbon, Doumbia’nın istekleri karşısında transferden vazgeçme noktasına geldi. Fenerbahçe’nin 3 milyon euro’luk maaş teklifinin Doumbia’nın aklını çeldiği iddia edildi. Sporting ve Roma oyuncunun kiralanması için anlaşmı, 6 milyon euro da satın alma opsiyonu sözleşmeye dahil edilmişti.

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