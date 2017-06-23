Fenerbahçe, Barcelonalı Douglas’ın peşinde

Sağ beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sağ kanada transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Barcelona’da forma şansı bulamayan Douglas ile ilgileniyor.

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Fanatik’in haberine göre, Jeremain Lens’te pürüz çıkması ihtimalini değerlendiren Fenerbahçe, Douglas’a yöneldi.

Sağ bekin yanı sıra sağ açıkta da forma giyebilen Brezilyalı oyuncunun bu özelliği nedeniyle Aykut Kocaman’ın ilgisini çekiyor. Douglas, Şener Özbayraklı ve Nabil Dirar ile rekabete girecek.

2016-17 sezonunu Sporting Gijon’da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncu için Barcelona’ya bonservis soracak olan Fenerbahçe, talebin yüksek olması halinde kiralama teklifinde bulunacak.

Douglas geride bıraktığımız sezonda 23 maça çıktı, 3 gol atıp 1 asist yaptı.