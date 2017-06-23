Efsane Parma geri dönüyor

Çinli iş adamlarının sahibi olduğu Desport Grup, Parma’nın yüzde 60’ını satın aldı. İlk iş olarak başkan yardımcılığına kulüp efsanesi Hernan Crespo’yu getiren Çinliler, İtalya’nın köklü ekibini önce Serie A’ya, ardından da şampiyonluğa taşımayı hedefliyor.

İnter, Milan, Atletico Madrid, Manchester City, Lyon, Nice… Avrupa'nın birçok dev kulübüne ciddi yatırımlar yapan Çinliler, şimdi de Parma'yı eski günlerine döndürmek için kolları sıvadı. Bu sezon Serie B'ye (ikinci lig) yükselen kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çin kaynaklı Desport Grup Şirketi, Sarı-Lacivertliler'in yüzde 60 hissesini satın aldı. Kulüp başkan yardımcısı Marco Ferrari, Desport'un ve grup başkanı Jiang Lizhang'ın özellikle futbol ile NBA dünyasında ciddi bağlantıları olduğunu söylerken, “Üst seviyelerde yarışabilmek için yatırım yapılması çok önemli. Jiang Lizhang, ciddi ve güvenilir bir figür. O, Parma'yı yukarılara çıkarmak için sabırsızlanıyor. Serie A'ya yükselerek, kulübün Asya'daki popülaritesini tekrardan kazanmaya çalışacağız” dedi.

Mazisi kupalarla dolu

Başkan Ferrari ayrıca, Parma ve Arjantin milli takımının efsane futbolcusu Hernan Crespo'nun da başkan yardımcılığına getirildiğini açıkladı. Toplamda altı yıl İtalyan ekibinin formasını giyen Crespo, attığı 94 golle Parma tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçmişti. 41 yaşındaki futbol adamı ayrıca 2014-2015 sezonunuda Parma genç takımının da teknik direktörlüğünü üstlenmişti. 1913 yılında kurulan Parma ise 90'larda oynadığı futbol ve kazandığı kupalarla dikkat çekmişti. İtalya Ligi'ni üç kez şampiyon tamamlayan kulüp, 1992 ve 2002 yılları arasında bir İtalya Kupası, bir Kupa Galipleri Kupası, iki UEFA Kupası ve bir UEFA Süper Kupası kazanmıştı. Yıllar içerisinde düşüşe geçen Sarı-Lacivertli ekip, 2015 yılında iflas ederek Serie D'ye (dördüncü lig) düşürülmüştü.

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