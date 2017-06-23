Dirar ‘Beyaz’ mı yoksa ‘Siyah’ mı?

“FAS'IN önemli şehirleri ayrı bir rengi temsil edermiş… Kazablanka beyazı, Fes sarıyı, Marakeş ise kırmızıyı temsil ediyor…” diye okumuştum. Aklıma takıldı ve Fenerbahçe'nin Monaco'dan yeni sağ kanat transferi Nabil Dirar da Kazablankalı ya, o da ‘beyaz'ı mı temsil edecek sorusuna yanıt aradım. Neden mi? 31 yaşındaki Faslı Dirar'ın en önemli silahı top tekniği. Çalım atarken izlemek büyük keyif ve güçlü! Topla birlikte hem sağ hem de sol ayağını iyi kullanıyor. Hem de iki hamle sonrasını düşünüyor ve görerek gol pası veriyor. Zekâsının müthiş olduğunu söyleyenler çoğunluk. Fenerbahçe'nin e sanelerinden Oğuz Çetin gibi yumuşak ve ‘adrese teslim' oynamayı seviyor. Topla da topsuz da oyunun içinde var. İşte bu Dirar'ın ‘beyaz'ları… Ya handikapları! Yani ‘siyah'ları!

EMRE VAKASI YAŞANIR MI?

Baldır kası sakatlığı ya da bileklerinde zaman zaman yaşadığı sakatlıklar ‘Emre Belözoğlu vakası yaşatır mı?' sorusunu akla getirmiyor değil. Disiplin konusunda Aykut Kocaman'ı zorlayacak gibi. Rakibine saldırgan olabilir, duran top yüzünden takım arkadaşlarıyla kavga edebilir. Çünkü ‘frikik' konusunda usta! En sevmediği de idman.Geç kalacağı kesin. Hakemlerle de saha içinde her şeyi yaşayabilir! Yine de Dirar, takım oyuncusu ve Aykut Hoca'nın ‘hücumcu-savunmacı' bileşenine uyuyor! O zaman, tüm artılar ve eksiler göz önüne alındığında biz Kazablankalı ‘beyaz' Dirar'ı izlemek için gün sayalım!