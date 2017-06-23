Çin Milli Takımı Alman Ligi’nde oynayacak

Çin ve Almanya ilginç bir anlaşmayı hayata geçirmeyi planlıyor. Bu anlaşmaya göre Çin U-20 Milli Futbol Takımı, Almanya Güneybatı Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek.

Çin Halk Cumhuriyeti futbolda gelişmeyi öncelikli planları arasına yıllar önce almış durumda. Bu konuyla ilgili atılımlara bir yenisi daha ekleniyor.

Çin Futbol Federasyonu ve Almanya Futbol Federasyonu arasında geçen yıl kurulan iyi ilişkiler bu sezon yeni bir boyut kazanacak. 5 Temmuz’da Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in Almanya’yı ziyareti sırasında açıklanacak anlaşmaya göre Çin U-20 Milli Takımı, Almanya Güneybatı Bölgesel Ligi’nde mücadele edecek.

Güneybatı Bölgesel Ligi, Çin için biçilmiş kaftan zira bölge liginde 19 takım mücadele etmekte. Normal şartlar altında her hafta bir takım “bay” olarak müsabaka yapmıyordu ancak anlaşmaya göre Çin U-20 Milli Takımı, ligde mücadele eden bir takım gibi her hafta farklı bir ekiple karşılaşacak.

Bu karşılaşmalar için Çin, 15 bin Euro ödeyecek. Takımların Çin ile oynayacakları maçlarda aldıkları sonuçlar puan cetveline işlenmeyecek. Çin takımının hangi kente yerleşip iç saha maçlarını hangi stadda oynayacağı henüz belirlenmedi.

Çin Futbol Federasyonu bonservis bedellerine kısıtlama getirdi Çin Futbol Federasyonu, bonservis bedellerine kısıtlama getirdi. Düzenlemeye göre zarar açıklayan kulüpler bir oyuncu için en fazla 5.9 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebilecekler. İlgili Haberi Oku