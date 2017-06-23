Cerro Porteno taraftarı takımlarına stat inşa ediyor

Paraguay kulüplerinden Cerro Porteno’nun taraftarları, çok sevdikleri kulüplerinin yeni stadının inşaatında çalışıyorlar. Yaklaşık 70 taraftar, kırmızı-mavili kulübün 15 milyon dolara mal edeceği 43 bin kişilik stadın yapımında ücret almaksızın çalışıyor.

Taraftarlar, amaçlarının “Takımları için stat inşa eden taraftarlar” olarak tarihe geçmek olduğunu belirttiler.

İnşaat genelinde 500 kadar işçi çalışırken proje şefi Alfredo Angulo, taraftarların çalışmalara neşe kattığını belirtti. Bu arada, zaman zaman aralarında olay yaşanan iki tribün grubu, Comando ve La Plaza'dan da taraftarların çalışmalara katıldığı ancak grupların inşaatta dostça beraber çalıştığı kaydedildi. Stat inşaatına katılan taraftarlar ile yapılan röportajda taraftarlar ücret almadan tamamen takımlarına olan sevgilerinden gönüllü olarak çalıştıklarını ve kulüp tarihine geçip mutlu olacaklarını belirttiler.

1912'de kurulan Cerro Porteno'nun 31 şampiyonluğu bulunuyor.

Mohamed Salah: Kontörü yoktu şimdi milyonları var! Yeni sezonda Liverpool forması giyecek olan Mohamed Salah, Premier Lig'in yabancısı değil. Daha önce Chelsea forması giyen Mısırlı yıldız, o dönemki transfer görüşmesi ile ilgili komik anısını katıldığı televizyon programında anlattı. İlgili Haberi Oku