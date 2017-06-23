Casillas’a Messi sürprizi!

Messi'ye benzerliğiyle ünlenen İranlı Reza Paratesh, Porto'nun kalecisi Iker Casillas'ı şaşırttı.

Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi’ye benzerliğiyle ünlenen ve ‘İranlı Messi’ olarak anılan Reza Paratesh, Porto’nun kalecisi Iker Casillas’ı şaşırttı.

Katar’da yapılan röportaj sırasında, Casillas’a, karşısında birden ‘Messi’yi görse ne yapacağı soruldu. O sırada İranlı Messi olarak bilinen Reza Paratesh, Casillas’ın omzuna dokundu.

Olanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Casillas, başta Paratesh’in gerçek Messi olmadığını anlayamadı ve İspanyolca olarak Paratesh’in hatrını sordu. Casillas, Paratesh’ten yeterli bir cevap alamayınca kandırıldığının farkına vardı.