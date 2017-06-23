Bülent Uygun nihayet Osmanlıspor’da!

Osmanlıspor ve Bülent Uygun'un yılan hikayesine dönen anlaşması sonuca bağlandı. Bülent Uygun, Başkent ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hamza Hamzaoğlu döneminin ardından Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Osmanlıspor, Bülent Uygun’la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Uygun’la prensip anlaşmasına varan ancak son anda imzadan dönen Osmanlıspor yönetimi ve Bülent Uygun arasındaki kriz böylece çözülmüş oldu ve imzalar atıldı.

Başkent ekibinin Genel Menajeri Bülent Yurtgüven, anlaşmanın ardından, “Bülent Uygun hocamız kulübümüze hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor ve Bülent Uygun birlikteliği başlamadan bitti Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, prensipte üç yıllık anlaşmaya vardığı teknik direktör Bülent Uygun'la imza atmaktan vazgeçti. İlgili Haberi Oku

Bülent Uygun ise, “Bu birlikteliğin uzun yıllar sürmesi, başarılarla geçmesi tek dileğimizdir. Kurumsal yapı itibariyle sistem oluşumu, futbol kadrosuyla birçok başarıya imza atabileceğimiz bir kadronun başına teknik ekip olarak geçmiş bulunmaktayız.

Ekibimde Sefer Yılmaz, Toprak Kırtoğlu, Ömer Faruk Mahir, Özden Öngün ve kulüp bünyesinden beraber çalışacağımız Kondisyoner Thomas Klimmack, Scouting ekip başı olarak da Tayfun Türkmen kardeşimle beraber Osmanlıspor kulübümüze kurumsal yapısı içerisinde birlikte ekip halinde çalışacağız” diye konuştu.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı Sivasspor’da elde ettiği başarıların ardından aranan bir teknik adam haline gelen Uygun, Yiğidolar’ın ardından sırasıyla Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm-Salal takımlarını çalıştırdı. 45 yaşındaki deneyimli hoca, son olarak Gaziantepspor’a döndü ve Antep ekibinin küme düşmesinin ardından görevden ayrıldı.