Boffin Antalyaspor’da!

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen kaleci Ruud Boffin'i kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kaleci arayışlarını sürdüren Antalyasporlu yöneticiler, Boffin ile anlaştı.

Anyalyaspor, Belçikalı kaleci Boffin ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Ruud Boffin kontrolden geçti Transferin hızlı takımı Antalyaspor daha önce anlaşmaya vardığı Eskişehirspor'un kalecisi Ruud Boffin, Antalya'da sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli oyuncunun kırmızı-beyazlılarla 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. İlgili Haberi Oku