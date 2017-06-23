Boffin Antalyaspor’da!

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kaleci arayışlarını sürdüren Antalyasporlu yöneticiler, Boffin ile anlaştı.. Anyalyaspor, Belçikalı kaleci Boffin ile üç yıllık sözleşme imzaladı.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t22 Haziran 2017\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tRuud Boffin kontrolden geçti\r. \t\t\t\tTransferin hızlı takımı Antalyaspor daha önce anlaşmaya vardığı Eskişehirspor'un kalecisi Ruud Boffin, Antalya'da sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli oyuncunun kırmızı-beyazlılarla 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .