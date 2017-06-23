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Boffin Antalyaspor’da!

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen kaleci Ruud Boffin'i kadrosuna dahil etti.
13:4923 Haziran 2017
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Boffin Antalyaspor’da!

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, kaleci arayışlarını sürdüren Antalyasporlu yöneticiler, Boffin ile anlaştı.

Anyalyaspor, Belçikalı kaleci Boffin ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

22 Haziran 2017 Ruud Boffin kontrolden geçti Transferin hızlı takımı Antalyaspor daha önce anlaşmaya vardığı Eskişehirspor'un kalecisi Ruud Boffin, Antalya'da sağlık kontrolünden geçti. Deneyimli oyuncunun kırmızı-beyazlılarla 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

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