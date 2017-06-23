Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Emre Mor çalımı!

Fenerbahçe Emre Mor için çeşitli girişimlerde bulunurken, Beşiktaş’ın sürpriz bir atak yaparak transfer yarışında bir adım öne geçtiği ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman’ın daha önce “Alırsam tapusuyla alırım” dediği Emre için Almanya’ya giden yönetici Umut Güner 19 yaşındaki yıldızın bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin kadın sahibi Jennifer Soofizadeh ile bir araya geldi.
Güner, İran asıllı menajere teknik direktör Şenol Güneş’in Emre Mor için hazırladığı mektubu da sundu. Bu görüşmeden son derece mutlu ayrılan Güner, Dortmund Genel Menajeri Michael Zorc’tan da randevu aldı. Güner bugün Zorc ile görüşecek ve Beşiktaş’ın Emre Mor için teklifini sunacak.