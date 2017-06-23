Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye Emre Mor çalımı!

Kara Kartal, Fenerbahçe’nin de ilgilendiği yıldız futbolcu için jet bir operasyon başlattı. Almanya’ya giderek Emre Mor’un menajeriyle görüşen yönetici Umut Güner bugün de Borussia Dortmund’un genel menajeri Michael Zorc’la bir araya gelecek..

Fenerbahçe Emre Mor için çeşitli girişimlerde bulunurken, Beşiktaş’ın sürpriz bir atak yaparak transfer yarışında bir adım öne geçtiği ortaya çıktı. Başkan Fikret Orman’ın daha önce “Alırsam tapusuyla alırım” dediği Emre için Almanya’ya giden yönetici Umut Güner 19 yaşındaki yıldızın bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin kadın sahibi Jennifer Soofizadeh ile bir araya geldi.

Güner, İran asıllı menajere teknik direktör Şenol Güneş’in Emre Mor için hazırladığı mektubu da sundu. Bu görüşmeden son derece mutlu ayrılan Güner, Dortmund Genel Menajeri Michael Zorc’tan da randevu aldı. Güner bugün Zorc ile görüşecek ve Beşiktaş’ın Emre Mor için teklifini sunacak.

Beşiktaş Tolgay Arslan ile 4 yıllık sözleşme yeniledi Tolgay Arslan'ı Inter ve Napoli istedi. Siyah-beyazlılar ise 8.5 milyon Euro bonservis talep ederken İtalyanlar bu rakama çıkamadı. Bunun üzerine kulübüyle kontrat tazeleyen başarılı oyuncunun 1.6 milyon Euro olan yıllık garanti ücreti 1.8 milyon Euro'ya yükseltildi. İlgili Haberi Oku