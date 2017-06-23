Beşiktaş Tolgay Arslan ile 4 yıllık sözleşme yeniledi

Tolgay Arslan’ı Inter ve Napoli istedi. Siyah-beyazlılar ise 8.5 milyon Euro bonservis talep ederken İtalyanlar bu rakama çıkamadı. Bunun üzerine kulübüyle kontrat tazeleyen başarılı oyuncunun 1.6 milyon Euro olan yıllık garanti ücreti 1.8 milyon Euro’ya yükseltildi.

Tolgay Arslan'ın Beşiktaş ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecekti. Ancak Kara Kartal, 26 yaşındaki futbolcuyla yeni mukavele imzaladı.

Başarılı orta sahaya Serie A ekiplerinden Inter ve Napoli talip oldu. Inter siyah-beyazlılara resmi teklif yapıp 4.5 milyon Euro önerdi. Napoli ise bir menajer aracılıyla kulübün kapısını çaldı ve 3.5 milyon Euro teklif etti. Buna karşın Beşiktaş ise 8.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken İtalyan ekipleri bu rakama çıkamadı.

HİÇ DURMUYOR

Bunun üzerine de Kartal, Tolgay'ın mukavelesini tazeledi. Yönetim, özellikle geride kalan sezonun son bölümünde birbirinden başarılı maçlar çıkartan Tolgay ile 4 yıllık yeni bir kontrat imzaladı. Bu mukaveleyle Tolgay'ın 1.6 milyon Euro olan yıllık ücreti 1.8 milyon Euro'ya çıkartıldı.

Öte yandan Tolgay yeni sezona da çok hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Tatilde boş durmayan ve bireysel antrenörü eşliğinde yaptığı kuvvet çalışmalarının görüntülerini Instagram hesabından yayınlayan başarılı oyuncu, gelecek sezon takımın direkt ilk 11 oyuncusu olmak istiyor.