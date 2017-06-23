Beşiktaş Pepe’ye servet ödeyecek…

Yeni sezon öncesinde transferdeki sessizliğini koruyan Beşiktaş, stoper transferinde sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız Pepe Beşiktaş'a imza atmak için istediği ücret dudak uçuklattı.

Beşiktaş, Pepe’nin transferi için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut’la temasa geçti. 34 yaşındaki Portekizli oyuncu yıllık 5 milyon euro’dan 2 senelik sözleşme istedi. Beşiktaş ise indirim için menajeri aracılığıyla oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Bonservisi olmayan oyuncu için görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş Tolgay Arslan ile 4 yıllık sözleşme yeniledi Tolgay Arslan'ı Inter ve Napoli istedi. Siyah-beyazlılar ise 8.5 milyon Euro bonservis talep ederken İtalyanlar bu rakama çıkamadı. Bunun üzerine kulübüyle kontrat tazeleyen başarılı oyuncunun 1.6 milyon Euro olan yıllık garanti ücreti 1.8 milyon Euro'ya yükseltildi. İlgili Haberi Oku