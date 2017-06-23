Atiker Konyaspor, Bourabia ve Traore’yi renklerine bağladı

Atiker Konyaspor, dış transferde Levski Sofia'nın Faslı orta saha futbolcusu Mehdi Bourabia ve Kardemir Karabükspor'da forma giyen Abdou Razack Traore'yi renklerine bağladı.

Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’ndaki kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Mehdi Borabia 3 yıllığına, Abdou Razacık Traore de 2 yıllığına kendilerini Atiker Konyaspor’a bağlayan imzayı attı.

Mehdi Bourabia, sosyal medya ve televizyonlarda Konyaspor’un taraftar kitlesini görüp, etkilendiğini belirterek, ”Müthiş bir atmosfer altında sahaya çıkacağımız için mutluyum. Onlara layık olacağız ve kulübümüzü daha üst basamaklara taşımaya devam edeceğiz. Eleme etaplarında Avrupa ile tanışmışlığım var ama ilk defa gruplarda oynayacağım. Geçen sene biraz güçlü bir gruba düşmüştük. Umarım bu sene bize daha uygun bir grup olur. Biz de o gruptan çıkarak taraftarımıza büyük bir mutluluk yaşatmış oluruz. Burada çok çalışıp faydalı olmak istiyorum. Şimdiden böylesine büyük bir taraftarın karşısına çıkacağım için heyecanlıyım”dedi.

2015-2016 sezonunda kiralık olarak Atiker Konyaspor’da forma giyen ve yeniden yeşil beyazlı ekibe dönen Abdou Razacık Traore, “Buraya geri döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Transferin gerçekleşmesi için çabalayan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha öncede burada beraberdik. Gerçekten çok güzel şeyler yaşadık. Tekrar eve dönüyorum ve bunun için çok mutluyum. Geçen sene yine Avrupa´ya gitmiştik bu sene tekrar bu hakkı kazandık. Artık Avrupa Kupası’nda farklı bir tarih yazmamız lazım. Ciddi kamplar başlayacak iyi bir hazırlık dönemi geçireceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz geçen sene elde edilen başarıdan çok daha iyisini yapabilmek olacak. Yeniden büyük taraftarımızın karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Bir an önce ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.