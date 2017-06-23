Arsenal-Chelsea Community Shield maçının gelirleri Londra yangını mağdurlarına bağışlanacak
Arsenal ve Chelsea arasında oynanacak olan Community Shield mücadelesinde elde edilecek olan gelir Londra'da yaşanan yangında mağdur olanlara bağışlanacak.
İngiltere Futbol Federasyonu (The FA) Premier League şampiyonu Chelsea ile FA Cup şampiyonu Arsenal’ın bir araya geleceği FA Community Shield mücadelesinin gelirlerini Londra’da 14 Haziran’da yaşanan yangında mağdur olanlara bağışlanacağını açıkladı.
6 Ağustos Pazar günü Wembley’de oynanacak olan ve Londra derbisi niteliği de taşıyan müsabakada 1 milyon 250 bin Pound civarında bir gelir elde edilmesi bekleniyor.
Londra’nın batısındaki 24 katlı Grenfell Tower’da geçen hafta çıkan yangında en az 79 kişi hayatını kaybetmişti.
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