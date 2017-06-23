Antalyaspor’un eski oyuncusu Samuel Inkoom FIFA tarafından futboldan bir yıl men edildi

2015-2016 sezonunda Antalyaspor forması giyen Ganalı sağ bek Samuel Inkoom, eski menajerine ödeme yapmadığı gerekçesiyle 1 yıl futboldan men edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un da bir dönem formasını giyen Ganalı sağ bek Samuel Inkoom, eski menajeri Andy Evans’a olan borcu nedeniyle FIFA tarafından 1 yıl futboldan men edildi.

Bulgaristan Ligi ekiplerinden FC Vereya forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, Goal’ün haberine göre, 3 sene önce yaşanan sözleşme sorunları nedeniyle yürütülen soruşturma sonrası 19 Mart 2014’te çıkan karar doğrultusunda menajerine belli bir miktar para ödemekle cezalandırılmıştı.

FIFA’nın kararına rağmen ödeme yapmayan Inkoom, 15 Aralık 2014’te 20 bin 594 dolar cezaya çarptırıldı. Bu karara itiraz eden Ganalı oyuncunun talebi reddedildi ve FIFA, Inkoom’u 1 yıl süreyle futboldan men etti. Bulgaristan Futbol Federasyonu da Evans’ın başvurusu doğrutusunda 12 ay ceza alan Inkoom’un cezasını onadı.

28 yaşındaki futbolcu 2015-2016 sezonunda 16 maçta Antalyaspor forması giymişti. 2016-2017’de ise Inkoom yalnızca ligin dördüncü haftasında Karabükspor’un sahasında Antalyaspor’u 3-2 mağlup ettiği müsabakada oynamıştı. Ganalı daha sonra Rıza Çalımbay tarafından kadroda düşünülmemiş ve Bulgaristan Ligi ekiplerinden FC Vereya’ya transfer olmuştu.

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