Abdullah Avcı’dan flaş Edin Visca açıklaması! ‘Hazırlıklıyım’

İstanbul Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Edin Visca'nın transfer haberlerine ilişkin Lig Radyo'ya açıklamalarda bulundu.

Avcı, Visca’nın kendileri için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu anlatmaya gerek olmadığını ifade ederken “Haberleri ben de okuyorum. Yönetimimiz kuşkusuz en iyisine karar verecektir. Ben teknik adam olarak böyle bir olasılığa karşı hazırlıklıyım. Back-uplarım (yedeklemelerim) kuşkusuz var. Önemli olan kulüp menfaatidir.” ifadelerini kullandı.

Takıma 6 yıl önce 200.000 euro bonservis bedeliyle dahil olan Vişca’nın yıllık maaşının 800.000 euro civarında olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı’na Saraybosna’da verdiği demeçte Türkiye’de şampiyonluk yaşayan takımlara gidebileceğini ifade eden Edin Vişca için Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin yakın ilgisi bulunuyor.

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